Report del Viminale: in Italia omicidi in calo nell'ultimo anno

Calano gli omicidi in Italia: nell'ultimo anno sono stati 319, 30 dei quali attribuibili alla criminalità organizzata, rispetto ai 371 dell'anno precedente. Il dato che emerge dal report presentato dal Viminale durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In generale i delitti (cioè i reati per i quali le pene previste sono l'ergastolo, la reclusione e la multa) sono diminuiti da due milioni e 453mila a due milioni e 240mila.