09:19 - Matteo Renzi interviene sul caso dei vigili romani, assenti in massa nella notte di Capodanno, annunciando un "cambio regole" per l'anno nuovo. "Leggo di 83 vigili su 100 a Roma che non lavorano "per malattia" il 31dicembre. Ecco perché nel 2015 cambiamo regole pubblico impiego #Buon2015", ha scritto infatti il premier sul suo profilo Twitter.