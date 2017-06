Regno Unito: la Regina Elisabetta si aumenta lo stipendio

Pare che la crisi sia arrivata anche a Buckingham Palace, perciò per arrivare alla fine del mese la Regina Elisabetta ha deciso di aumentarsi lo stipendio dell'8%, ben 6 milioni di sterline che vanno ad aggiungersi ai 76 già previsti per uno stipendio davvero reale. Soldi da spendere tra la servitù da pagare, i viaggi ufficiali, il mantenimento di terreni e antiche residenze, oltre agli abiti sartoriali e ai celebri cappellini colorati. Alla notizia i sudditi inglesi hanno storco il naso, ma la Regina non si tocca.