Reggio Emilia, sgominata baby gang: rapinavano studenti in centro

Smantellata una baby gang che terrorizzava e rapinava studenti nel centro storico di Reggio Emilia. La polizia ha arrestato due 17enni accusati di due rapine ai danni di ragazzini compiute in città in aprile e in marzo. I due giovani sono entrambi imputati di rapina aggravata in concorso, uno dei due anche di detenzione di 90 grammi di marijuana trovati in una perquisizione domiciliare.