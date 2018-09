Reggio Emilia, regala alla moglie uno smartphone rubato: l'anno dopo la donna viene convocata in caserma

Quando è stata convocata in caserma dai carabinieri di certo non poteva immaginare di essere in possesso di un telefono rubato. E invece le cose stavano proprio così: lo smartphone, regalatole l’anno prima (nel luglio 2017) dal marito per il compleanno, era stato sottratto a un’altra donna. È accaduto a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri hanno dunque sequestrato il dispositivo all’ignara utilizzatrice per poi restituirlo alla proprietaria. L’uomo, un 40enne reggiano, è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. Lo riporta la Gazzetta di Reggio.