Reggio Emilia,picchia e violenta la compagna per 3 giorni: arrestato

Si è presentata dai carabinieri di Reggio Emilia in stato di shock, con il volto tumefatto e piena di lividi. La donna, 30 anni, era stata sequestrata dal suo compagno che per tre giorni l'aveva pestata costringendola ad avere con lui rapporti sessuali. Era poi riuscita a scappare e in caserma ha raccontato tutto prima di essere medicata in ospedale. I militari hanno rintracciato il compagno, un 32enne, e l'hanno arrestato.