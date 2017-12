Un pullman diretto in Sicilia si è ribaltato all'alba allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria): 15 i feriti, due donne in gravi condizioni. Il mezzo della Baltur, partito da Urbino, con a bordo 45 persone e diretto a Catania si è ribaltato sul fianco sinistro: ancora da stabilire le cause dell'incidente. L'arteria autostradale è rimasta chiusa al transito per circa 40 minuti.