Reggio Calabria, pastore pregiudicato ucciso a colpi d'arma da fuoco

Un pastore è stato ucciso, in provincia di Reggio Calabria, con diversi colpi di arma da fuoco. Bruno Muratore, 66 anni, è stato ritrovato senza vita dai carabinieri della compagnia di Taurianova in contrada Salvatore di Varapodio, nei pressi dell'ovile di sua proprietà: forse è stato vittima di un agguato. L'uomo in passato era rimasto in carcere 18 anni per omicidio.