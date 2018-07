Reggio Calabria, i medici: in ospedale come in tempo di guerra

"Come un ospedale da campo in tempo di guerra. Il risparmio elevato a sistema, l'arte di arrangiarsi a pratica terapeutica". Così il segretario Nazionale Anaao Assomed, Carlo Palermo commenta l'utilizzo da parte dell'Ospedale di Reggio Calabria di cartoni per trattare lesioni ossee. La Calabria, aggiunge il segretario Anaao, "è diventata un non luogo della sanità pubblica, creato dalla ricerca spasmodica della sicurezza dei conti".