Reggio Calabria, 84enne maltrattata: arrestata badante

Maltrattava e picchiava un’anziana di 84 anni: arrestata la badante a Reggio Calabria. Ad inchiodare la donna i video delle telecamere nascoste dai carabinieri nell’abitazione dopo che la figlia dell’anziana aveva denunciato il fatto.



In esclusiva a Pomeriggio Cinque parla il comandante Mario Giordano: “Dopo che la figlia dell’anziana si era accorta che la madre presentava spesso lividi sul corpo e, alla richiesta di spiegazioni, la badante li aveva attribuiti a ematomi causati da cadute accidentali, la donna ha deciso di tutelare il genitore e ha denunciato gli episodi ai carabinieri del comando provinciale che hanno piazzato una telecamera a casa dell’anziana donna”.



Le immagini mostrate nel programma di Barbara d'Urso non lasciano dubbi: la badante ha più volte percosso e minacciato la donna che non ha mai reagito alle angherie subite. “La badante – ha aggiunto il comandante - si era resa irreperibile in un primo momento e alla fine è stata raggiunta dai nostri uomini che l’hanno tratta in arresto. Stiamo appurando se la donna abbia causato altri problemi anche ad altri anziani”, ha poi concluso Giordano.