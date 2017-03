Regeni, per Procura di Roma "falsità e reticenza da agenti egiziani"

Versioni non conformi al vero e molte reticenze nei racconti degli ufficiali degli apparati di sicurezza de Il Cairo che, dall'8 dicembre 2015 al 22 gennaio 2016, tennero sotto controllo Giulio Regeni. E' l'accusa lanciata dalla Procura di Roma dopo aver acquisito i verbali di interrogatorio. Per questo motivo i magistrati di piazzale Clodio hanno inoltrato una nuova rogatoria per ottenere dai colleghi egiziani i verbali di altri 5 agenti coinvolti.