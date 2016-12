Regeni, Enrico Letta: "C'è troppa indifferenza sul caso di Giulio"

"Solo una mia impressione? Perché su caso Giulio Regeni emozione nel Paese non a livello delle notizie terribili che arrivano dal #Cairo?". Enrico Letta esprime così su Twitter la sua opinione sulla vicenda del 28enne friulano. Secondo l'ex premier la Rete si è divisa tra chi dà la colpa "all'informazione che non va bene" e chi sostiene che è perché "i renziani hanno in mano stampa e tv". "C'è troppa indifferenza per Giulio", ha scritto ancora Letta.