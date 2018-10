Reddito di dignità: a Bari un cittadino su due rinuncia ai soldi

"Io lavoro a nero e non me ne importa niente, perché così facendo posso mangiare". È solo una delle tante dichiarazioni raccolte da Stasera Italia, in onda su Rete 4, nel servizio riguardante il decreto dignità: la misura messa in atto dalla Regione Puglia per combattere la povertà, molto simile al reddito di cittadinanza, funziona poco. A Bari un cittadino su due ha rinunciato ai soldi, perché i paletti sono tanti e allora si preferisce lavorare in nero. "Guadagno molto di più così" commenta uno degli intervistati. "Arrivo fino a 1200 euro". Sono 1121 i cittadini aventi diritto a reddito di dignità a Bari ma 617 hanno rifiutato - circa il 50%.