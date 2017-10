Daniela Poggiali, l'infermiera di Lugo (Ravenna), non è più infermiera. L'Ipasvi (l'associazione che riunisce Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) l'ha radiata dall'albo per aver postato foto a fianco del cadavere di una sua paziente. Secondo i colleghi "ha screditato l'intera categoria". La decisione dunque prescinde dal processo per l'omicidio di un'altra paziente, un'anziana di 78 anni, accusa dalla quale era stata assolta perché per i giudici "il fatto non sussiste".