Ravenna, anziane maltrattate e legate in casa-famiglia: 2 arresti

I carabinieri hanno arrestato due persone accusate di aver maltrattato almeno sei anziane tra gli 85 e i 90 anni in una casa-famiglia di Sant'Alberto, frazione alle porte di Ravenna. In manette un 64enne ravennate e una 49enne di origine romena: i due, gestori della struttura, dovranno rispondere anche di sequestro di persona e di esercizio abusivo della professione. In un caso un'anziana è stata legata e immobilizzata a letto con una catena.