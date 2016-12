Rapporto sulla sanità: sempre più "no" a visite e medicine per i malati italiani

Aumentano quindi i cittadini che si sentono dire "no" di fronte alle loro richieste di salute. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria di base, le segnalazioni riguardanti il rifiuto di visita a domicilio sono passate dal 23,3% del 2013 al 28,3% del 2014 ed il rifiuto di effettuare prescrizioni da parte del medico di medicina generale dal 17,8% del 2013 al 24,5% del 2014.



Aumentano anche le segnalazioni per un ricovero negato, a volte "non ritenuto necessario perché la prestazione può essere erogata dai servizi territoriali, che però non sono sempre in grado di offrirli".



Ma a volte negato anche per tagli ai servizi, "ovvero mancanza posti letto, chiusura reparti, accorpamenti presidi, scarso personale". Il 31,7% di chi si sente dire di no, infine, afferma che ad esser stato negato è l'accesso alle proprie informazioni cliniche, cartella clinica e referti in primis.