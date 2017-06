Rapporto Oim: nell'anno giunti in Ue 71.418 migranti, 1.650 i morti

Sono 71.418 i migranti arrivati in Europa da gennaio al 4 giugno e 1.650 i decessi nel Mediterraneo nello stesso arco di tempo. E' il nuovo bilancio contenuto nel rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, in cui si precisa che circa l'85% degli arrivi, cioè 60.388 migranti, è stato registrato in Italia, dove i decessi sono stati 1.562. Nel 2016, nello stesso arco di tempo, gli arrivi erano stati 206.790 e i decessi 2.512.