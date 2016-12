Rapporto della Gdf: "Un appalto su tre è truccato, 933 persone denunciate"

12:47 - Secondo il rapporto Gdf sulle irregolarità emerse nella pubblica amministrazione nel 2014 "un appalto su tre è truccato". Le indagini effettuate su 220 gare pubbliche, per un valore complessivo di 4,6 miliardi, hanno riportato che "1,8 miliardi è stato assegnato illecitamente". Complessivamente sono state denunciate 933 persone, di cui 44 arrestate. L'azione si è mossa su due direttrici: quella preventiva e quella ai fini repressivi.

Gdf: un terzo degli appalti truccato di Claudia Marchionni

Frodi e sprechi nella P.a.: persi 4,1 mld - Tra frodi ai finanziamenti pubblici e sprechi nella pubblica amministrazione, lo Stato ha subito un danno di 4,1 miliardi nel 2014. Nel rapporto emerge che sono oltre 3.700 le persone denunciate per reati contro la Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le frodi ai finanziamenti pubblici, gli uomini delle Fiamme gialle hanno scoperto contributi illecitamente percepiti per quasi 1,3 miliardi: 666 milioni provenivano dai fondi dell'Unione europea e 618 da fondi nazionali.



Inoltre, sono state accertate frodi per 113 milioni alla spesa previdenziale e per 141 milioni alla spesa sanitaria. I danni alle casse dello Stato dovuti invece agli sprechi nella pubblica amministrazione ammontano a 2,6 miliardi. Complessivamente sono state denunciate 18mila persone di cui 3.745 per reati contro la P.a. Di queste ultime, 229 sono state arrestate. A seguito delle indagini, gli uomini della Guardia di Finanza hanno "recuperato" e sequestrato 161 milioni dalle frodi all'Ue, 164 dalle truffe ai fondi statali, 121 dai reati contro la pubblica amministrazione e 13 dalle truffe al sistema previdenziale.



Contraffazione: sequestrati 290 mln di prodotti - Oltre 290 milioni di prodotti, tra falsi e non in regola con la normativa comunitaria, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nel 2014, per un valore quantificato attorno ai 2,9 miliardi.Dei prodotti, si legge nel rapporto, 42 milioni erano contraffatti e 247 non rispondenti alle norme di sicurezza. 1.400 sono invece le tonnellate di cibi sequestrati nell'ambito dei controlli sulle frodi nel comparto alimentare.



Sequestrati beni per il valore di 4 mld di euro alla criminalità organizzata - Nel corso del 2014 le Fiamme Gialle hanno sottratto alla criminalità organizzata beni per quasi 4 miliardi: 3,3 miliardi è infatti il valore dei beni sequestrati e 733 milioni è quello dei beni confiscati. Nel rapporto emerge che sono oltre cinquemila gli accertamenti patrimoniali svolti l'anno scorso.



Scoperti 8mila evasori - Sono quasi 8mila gli evasori totali, soggetti completamente sconosciuti al Fisco, scoperti dalla Guardia di Finanza nel 2014, mentre è di un miliardo e duecento milioni il valore dei beni sequestrati per reati tributari. Complessivamente, sono 17.802 i reati tributari scoperti e 13.062 i soggetti denunciati, di cui 146 arrestati.