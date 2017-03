Rientrata in Italia la bimba rapita dal padre siriano 1 di 4 Ansa Ansa Rientrata in Italia la bimba rapita dal padre siriano 2 di 4 Ansa Ansa Rientrata in Italia la bimba rapita dal padre siriano 3 di 4 Ansa Ansa Rientrata in Italia la bimba rapita dal padre siriano 4 di 4 Ansa Ansa Rientrata in Italia la bimba rapita dal padre siriano leggi dopo slideshow ingrandisci

In una saletta dell'aeroporto di Malpensa, Alice ha rivisto la sua bimba. Appena gliel'hanno portata si è inginocchiata a suoi piedi, emozionata. La piccola purtroppo non ha riconosciuto subito la mamma. Cinque anni su sette senza vederla sono tanti, tantissimi. Sono stati i nonni paterni che l'hanno accompagnata in Italia a spiegarle in arabo chi era quella persona che aveva davanti in lacrime. Poi la piccola si è sciolta e ha abbozzato un bel sorriso alla madre.



Gli agenti, intanto, in un ufficio della polizia di frontiera hanno espletato tutte le formalità per consentire alla bimba e alla sua mamma di tornare a casa per poter rimanere finalmente da sole e cercare di recuperare questi cinque anni di separazione forzata.