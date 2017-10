Rapine a banche e portavalori: arresti in Italia e Germania

Le forze dell'ordine italiane e tedesche collaborano per sgominare una vasta associazione criminale a carattere transnazionale dedita alle rapine a furgoni portavalori e a banche. Blitz degli agenti sono in corso nelle province di Salerno, Foggia, Napoli e Verona, nonché in Germania nel lander della Renania - Palatinato. Le indagini hanno permesso di individuare gli autori di svariate rapine e di impedirne altre di imminente esecuzione.