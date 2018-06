Rapinavano anziani in Sardegna, arrestata banda criminale

La polizia di Nuoro, in collaborazione con la Squadra Mobile di Sassari e del Commissariato di Olbia ha sgominato una banda criminale dedicata allo spaccio di droga, traffico di armi e rapine ai danni degli anziani .

Negli ultimi mesi gli investigatori sardi hanno intercettato le chiamate e pedinato il gruppo criminale facendo emergere le modalità operative dei delinquenti che agivano contro le persone di età avanzata.



Il modus operandi era sempre lo stesso: le ignare vittime venivano raggirate all'interno delle proprie case con tecniche subdole, come ad esempio staccare la corrente elettrica inducendo l'anziano a uscire di casa per verificare il contatore oppure avvicinare le persone con la scusa di vendere loro prodotti caseari.



I malfattori si dedicavano inoltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, che spaziavano dalla marijuana, all'eroina, fino alla cocaina e all'oppio. Per il loro traffico prediligevano zone balneari, approfittando della presenza di numerosi turisti durante la stagione estiva. Questa seconda attività illecità ha richiesto il supporto operativo del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile della Polizia di Stato e del cash-dog della Guardia di Finanza di Ventimiglia.



Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro sono iniziate dopo gli arresti dei tre artefici dell'attentato dinamitardo nei confronti del titolare dell'agenzia Europcar di Nuoro, risalente a febbraio 2017, a scopo estorsivo. Due di loro sarebbero infatti coinvolti nel clan criminale sul quale indagano le Forze dell'Ordine.