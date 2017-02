Bottino milionario, fuga in bicicletta. Le pantere rosa del quadrilatero della moda sono state arrestate. Sono due uomini di 29 e 30 anni di origine serba gli autori della gioielleria in via Sant'Andrea a Milano. La banda ha agito con le stesse modalità usate da gruppi di rapinatori in altre città europee.

Il loro colpo era stato filmato passo passo. Prima un sopralluogo, il 17 settembre scorso, quindi i pink panters sono entrati in stazione il 21 settembre. Uno dei due rapinatori si è finto un cliente. Abbigliamento elegante, modi garbati e la richiesta di visionare alcuni gioielli. Poi l'aggressione alla dipendente della gioielleria, sola in negozio. La donna, minacciata con un taglierino, è stata immobilizzata e legata mani e piedi con fascette di plastica.



Il complice è intervenuto in quel momento per aiutare l'altro malvivente a svuotare cassetti e cassaforte. Quindi, come se nulla fosse, la fuga in bicicletta. L'allarme della polizia era stato lanciato da un vicino che aveva udito le grida della commessa. I due rapinatori sono stati identificati e catturati, con la cooperazione del servizio internazionale di polizia.