Rapina nel Napoletano, gioielliere uccide bandito

La rapina si è consumata nella gioielleria Corcione in corso Durante, in una zona del centro di Frattamaggiore particolarmente affollata nel pomeriggio di sabato.



Secondo una prima ricostruzione i rapinatori, forse tre, con maschere di carnevale, sarebbero arrivati davanti alla gioielleria in sella a uno scooter. Uno dei due malviventi, dopo essere stato colpito, è riuscito ad uscire dalla gioielleria ma dopo una decina di metri è stramazzato al suolo. Un altro rapinatore è stato bloccato da un agente ed è stato portato in commissariato. Il terzo sarebbe invece riuscito a fuggire.



Il rapinatore bloccato, Luigi Lauro, 28 anni, durante l'interrogatorio in Commissariato, ha rivelato l'identità del complice ucciso, che si chiamerebbe Raffaele Ottaiano. Quest'ultimo sarebbe entrato nella gioielleria con una maschera di carnevale in testa e in mano una pistola a tamburo. Il gioielliere ha reagito estraendo la sua arma, una pistola, e sparando.