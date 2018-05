Rapina in villa, notte di paura per l'ex premier De Mita e la moglie

Notte di paura per l'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita e sua moglie Anna Maria, vittime di una rapina all'interno della loro villa a Nusco, nell'Avellinese. Quattro, probabilmente originari dell'Est europeo, i banditi che hanno sorpreso i coniugi De Mita in camera a letto intorno alle 3.30: hanno costretto l'ex premier ad aprire la cassaforte e, dopo aver sottratto monili, collane e preziosi, sono fuggiti.

I rapinatori, secondo la testimonianza dell'ex presidente del Consiglio e della moglie, indossavano guanti e avevano il volto coperto ma non erano armati, e i due coniugi non hanno subito violenze di nessun genere.



Altro personaggio politico preso di mira dai banditi è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, la cui abitazione, in zona Brera, è stata svaligiata nel weekend. Il colpo è stato messo a segno con una tecnica tutt'altro che raffinata: i ladri hanno utilizzato un piede di porco per entrare. A essere trafugati sarebbero stati un orologio di marca antico, alcuni altri ori e oggetti personali.