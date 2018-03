Rapina in villa nel Beneventano, banditi picchiano moglie medico

Serata da incubo per moglie di un medico di Amorosi (Benevento), che sola in casa, è stata picchiata e minacciata da due malviventi che con il volto coperto erano riusciti ad entrare all'interno della sua abitazione, una villetta nel centro abitato del paese. Mentre uno dei rapinatori teneva sotto controllo la donna, M.C. di 61 anni, l'altro ha rovistato ovunque, fino a quando ha trovato numerosi gioielli e un migliaio di euro in contanti.