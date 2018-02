Ragusa, prete rifiuta offerte in centesimi: il vescovo lo riprende

Il parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Modica, don Mario Martorina, ha rifiutato le offerte in centesimi fatte dai fedeli durante una messa funebre, finendo nella bufera. Il caso è arrivato sul tavolo del vescovo di Noto, Antonio Staglianò, che ha chiesto spiegazioni al prete ed ha stigmatizzato il suo gesto. Il vescovo si è dichiarato dispiaciuto per l'episodio che ha definito "disdicevole" perché non "ecclesialmente possibile".