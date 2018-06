Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati

"Sono stanchi e provati dal lungo tragitto in mare, con condizioni meteo alterne", afferma un soccorritore. La maggioranza sono donne, poi bambini, molti dei quali non accompagnati, e uomini. Il più piccolo ha pochi mesi. Dieci di loro hanno avuto bisogno di essere trasbordati da nave Diciotti, prima dell'approdo, con una motovedetta della capitaneria di porto di Pozzallo: sei bambini, tre donne e un ventunenne, perché disidratati e bisognosi di immediate cure mediche. I più piccoli sono stati portati in braccio da volontari della Croce rossa sotto una tenda bianca.



A bordo c'era anche un cadavere e l'ispezione ha accertato che l'uomo, la cui salma è stata portata in obitorio per una esame medico legale, era morto per annegamento. Secondo testimonianze a bordo, era un nigeriano molto malato che viaggiava da solo.



Unhcr: "Porto sicuro è imperativo umanitario urgente" - "L'assegnazione di un porto sicuro per i migranti soccorsi in mare è un imperativo umanitario urgente e deve avvenire nel più breve tempo possibile, non possono aspettare per giorni in mare". E' l'appello fatto da Marco Rotunno, dell'ufficio comunicazione Unhcr Italia.