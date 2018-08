Ragazzina stuprata a Jesolo, il Comune si costituirà parte civile

Il Comune di Jesolo vuole costituirsi parte civile nel processo sulla violenza sessuale contro una 15enne, avvenuta nella cittadina di mare in provincia di Venezia. Lo hanno fatto sapere gli amministratori in relazione al procedimento che sarà avviato nei confronti di Mohamed Gueye, il senegalese 25enne finito sotto accusa per lo stupro. La giunta intende chiedere un risarcimento per il danno d'immagine e dimostrare così la sua vicinanza alla vittima.