Ragazza investita a Roma, è stato arrestato il pirata della strada

E' stato arrestato dalla polizia locale il conducente della macchina che la notte tra sabato 16 giugno e domenica 17 ha investito, nel centro di Roma, una ragazza, ora in ospedale in gravi condizioni. Si tratterebbe di un 29enne che non ha mai preso la patente ed è risultato positivo al test sull'assunzione di cocaina. Il giovane era al volante della macchina dei genitori di una sua amica 18enne. Sono stati proprio i proprietari del veicolo a contattare la polizia.

L'indagine e l'arrestoLe forze dell’ordine hanno iniziato i primi controlli, partendo dai racconti di chi aveva assistito alla scena e dalla descrizione del veicolo. Ma è stato lo stesso proprietario a venire in aiuto, una volta scoperto quello che era successo. L’uomo aveva prestato la macchina alla figlia di 18 anni, ma non era lei alla guida durante le prime ore di domenica mattina. L’autista era un ragazzo di 29 anni, che è stato rintracciato e interrogato, fino a quando non ha confessato: non solo ha investito la 26enne, ma è risultato non aver mai ottenuto la patente ed essere positivo al test della cocaina.