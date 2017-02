Raffaele Cantone: "Il carcere non può essere solo punizione"

"Il carcere non può essere, non deve essere, solo uno strumento di punizione". A dirlo è il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, durante un incontro all'università di Cassino. "Alzare le pene - ha aggiunto - non ha mai fatto bene a nessun Paese. La pena deve sempre essere giusta, proporzionata, senza dimenticare che dietro c'è sempre una persona".