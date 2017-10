Quinta Colonna, a Firenze si rubano le offerte ai poveri

È uno dei monumenti più popolari del capoluogo Toscano nonché, come vuole la tradizione, in grado di portare fortuna. La fontana del Porcellino è però anche uno dei punti scelti per rubare. Più precisamente, viene sottratto proprio il denaro offerto dalle migliaia di turisti che a Firenze si fermano davanti alla statua e tentano la sorte, infilando una moneta nella bocca del cinghiale per vedere dove andrà a finire cadendo. I soldi sarebbero destinati all'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa ma vengono puntualmente rubati da gruppi di rom e non solo, servendosi di un pezzo di ferro per recuperare le monete anche dalla grata.