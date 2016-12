Quella del 2015 un'estate bollente come nel 2003? Ecco il confronto

7 luglio 2015 Quella del 2015 unʼestate bollente come nel 2003? Ecco il confronto L’intensa ondata di caldo africano che sta investendo oltre mezza Europa e l’Italia, riporta alla mente lʼestate 2003, il periodo più caldo degli ultimi decenni

Siamo entrati nel pieno dell'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo l'Italia, con maggiori effetti al Centronord. La mente torna all'estate del 2003, in assoluto il periodo più caldo della nostra storia recente. Ma questo paragone è corretto? Quanto la situazione attuale è simile a quella di dodici anni fa? Secondo Flavio Galbiati, meteorologo del Centro Epson Meteo, “l'Anticiclone Nordafricano fu l'assoluto protagonista dell'estate 2003, con gravi conseguenze: si stima che in quei mesi - afferma l'esperto - il caldo afoso in Europa abbia causato, soprattutto tra le persone anziane, circa 25.000/30.000 decessi. La siccità, inoltre, colpì pesantemente anche la nostra agricoltura, con un susseguirsi di appelli a contenere il consumo di acqua. Coltivazioni tipiche, come il mais, vennero infestate da micotossine a causa delle alte temperature."

"Anche l'attuale intensa ondata di caldo, come sempre accade in questi casi - prosegue il meteorologo del Centro Epson Meteo - è stata causata dall'espansione verso il Mediterraneo e l'Europa centrale dell'Anticiclone Nordafricano. E la stagione estiva è iniziata con temperature superiori alla norma in molte regioni: non sono mancati periodi più freschi, ma poi il caldo ha subito una vera e propria impennata dal 1° luglio. La caratteristica che ha reso eccezionale e unica l'estate del 2003 è stata invece la persistenza delle ondate di caldo, che si sono susseguite sull'Italia quasi senza interruzione da maggio fino a settembre. Il seguente dato rende bene l'idea della persistenza del caldo: nel 2003, nell'arco dei tre mesi di giugno, luglio e agosto, a Milano i giorni con temperatura massima inferiore a 30 gradi sono stati solamente sette."

Niente di paragonabile, quindi, al caldo di quest'anno? "Non del tutto - risponde Galbiati. Se infatti si prendono in considerazione le temperature massime assolute del Centronord, i picchi previsti per i prossimi giorni potrebbero superare quelli registrati nel luglio 2003, quando a Milano si toccarono 35,3 °C, a Bologna 37 °C e a Firenze 38,1 °C".