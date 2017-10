"Io lo amo, ci credo e se decido di sposarlo sono pronta ad amarlo per tutto il tempo che resterà in carcere." Parla così la fidanzata di Valentino Talluto, il 30enne accusato di aver volontariamente contagiato decine di donne con il virus Hiv e condannato a 24 anni di carcere. Nell'intervista a Quarto Grado, in onda durante la puntata di venerdì 27 ottobre, la ragazza difende il compagno: "Sicuramente ha commesso degli errori, questo nessuno lo mette in dubbio, ma da qui a sostenere di aver procurato un'epidemia mi sembra fuori dal mondo - continua ai microfoni della trasmissione di Retequattro, prendendosela poi con le vittime - bisogna vedere con chi sono state prima e dopo Valentino, e poi non mi sembra che piangano in aula. Avrebbe causato la morte di tutte loro, ma tutte lì dentro stanno ridendo. Io al loro posto ci metterei la faccia, non il turbante in testa".