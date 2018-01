Quarto Grado, in esclusiva le immagini del primo delitto di Igor il russo

Nella puntata in onda venerdì 19 gennaio, "Quarto Grado" ha mostrato per la prima volta in esclusiva tutte le immagini della rapina di Igor il russo, culminata nell'omicidio del titolare della tabaccheria di Budrio Davide Fabbri.



Come ripreso dalle tre telecamere di sicurezza, la sera di sabato 1 aprile 2017 nel locale sono presenti due clienti, oltre al titolare, quando Igor entra dalla porta principale imbracciando un fucile e indicando subito la cassa per farsi consegnare il bottino. Fabbri riesce ad avvicinarsi al rapinatore fino a strappargli l'arma di mano, facendo partire involontariamente dei colpi verso il pavimento, che feriscono anche uno dei clienti.



La lotta tra i due si sposta quindi nei locali più interni, fino al magazzino, dove si consumerà la tragedia. Le immagini mostrano anche l'arrivo di Maria, la moglie di Fabbri, giunta sul posto da una porta collegata all'appartamento privato dopo aver sentito dei rumori sospetti. Mentre la donna chiama i soccorsi, Igor recupera il fucile lasciato inizialmente nel magazzino ed esce dalla tabaccheria, sparendo nel nulla fino al 15 dicembre, giorno della sua cattura in Spagna.