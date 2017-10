Quarto Grado, Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri potrebbero essere state uccise dalla stessa persona

Nel corso della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 13 ottobre sono emersi alcuni importanti aggiornamenti sui delitti di Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri. La professoressa 63enne fu uccisa nella sua abitazione tra il 26 e il 27 agosto 2016, mentre la manager 48enne morì il 20 dicembre dello stesso anno. I due casi di omicidio - registrati entrambi nel bergamasco - sono stati finora distinti, ma durante la trasmissione di Retequattro è emerso come adesso le indagini sarebbero unite da alcune tracce di Dna.



Gli inquirenti hanno infatti deciso di confrontare le tracce biologiche trovate sulle due scene del crimine, arrivando così a un importante colpo di scena: queste sarebbero legate da un identico cromosoma Y. Ciò significa che due persone imparentate tra loro, o addirittura una stessa persona, hanno lasciato il proprio Dna sulle scene del crimine.



Ma non è tutto, perchè grazie ad apparecchi molto sofisticati si sta cercando di estrarre l'intero profilo genetico dell'assassino. Questi ultimi risultati dovrebbero arrivare a giorni e potrebbero confermare l'ipotesi che Gianna e Daniela siano state uccise dalla stessa persona. In questo caso saremmo di fronte a un serial killer.