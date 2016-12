Xylella, Ue: preoccupa ulivo infetto Ostuni, sradicare piante vicine

Il caso dell'ulivo infettato dal batterio Xylella scoperto a Ostuni è arrivato a Bruxelles. La Commissione Ue ha espresso "grande preoccupazione" per l'attuazione delle norme europee per evitare focolai e ha quindi chiesto di mettere subito in atto i necessari interventi preventivi. "Bisogna sradicare l'albero malato e tutte le altre piante che si trovano nel raggio di cento metri", ha riferito un portavoce della Commissione.