Vuole un lavoro e minaccia sindaco

Un 35enne con precedenti penali di Bisceglie, Sergio Colangelo, è stato arrestato dai carabinieri per avere scaraventato un vaso contro alcune vetrate nel palazzo della città e avere danneggiato telefoni e suppellettili della stanza antistante il gabinetto del sindaco. L'uomo si era recato in Comune minacciando il primo cittadino e pretendendo di essere assunto come lavoratore socialmente utile. E' accusato di minacce e danneggiamento aggravato.