Voti in cambio di case: arrestati dalla Gdf ex amministratori Lecce

Voti elettorali in cambio di alloggi popolari. I militari della guardia di finanza hanno arrestato alcuni ex amministratori comunali, consiglieri comunali, alcuni dei quali ancora in carica, e dirigenti del Comune di Lecce su richiesta dei pm Massimiliano Carducci e Roberta Licci. Sono 46 le persone indagate, tutte a vario titolo accusate per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, abuso d'ufficio e falso ideologico.