Vieste, usa un boa come custode di armi illegali in garage: denunciato

Il boa non è un serpente, ma il guardiano di un arsenale di armi abusivo. Trovato a Vieste dai carabinieri di Manfredonia, la bestia avrebbe dovuto spaventare chiunque si avvicinasse al garage, forse la stessa moglie del proprietario: una ex guardia giurata. Denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Anche la proprietà del boa, considerato animale pericoloso, non era stata denunciata.