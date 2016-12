Usura, perquisizioni e arresti in Puglia, Basilicata e Lombardia

Maxi operazione dei carabinieri contro l'usura. E' in corso in provincia di Taranto, (Palagiano, Palagianello, Mottola) e in provincia di Bari, Lecce, Potenza e Mantova, l'esecuzione, da parte dei carabinieri della compagnia di Castellaneta (Taranto), di una quindicina di ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere dedita all'usura.