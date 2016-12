Un bodybuilder muore e un altro è grave: inchiesta a Foggia

La Procura di Foggia ha disposto perquisizioni in alcune palestre della città pugliese dopo che un culturista, il 30enne Gianni Racano, è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni. Il sospetto è che i due atleti possano avere assunto sostanze dopanti in vista di una gara di body building che si disputerà tra qualche giorno. nell'inchiesta sono indagati i titolari di due palestre.