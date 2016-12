Ucciso per sedare una rissa: oggi il mandato per l'autopsia

Proseguono le indagini per identificare chi ha ucciso a coltellate Biagio Zanni, 34 anni, il giovane intervenuto per fare da paciere durante una rissa a Trani. La Procura affiderà al medico legale Antonio De Donno del Policlinico di Bari l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo della vittima. Gli investigatori hanno raccolto diverse testimonianze secondo le quali sarebbero state cinque, massimo sei, le persone coinvolte nella rissa.