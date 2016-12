Ucciso in strada a Taranto, 2 fermi

Due persone sono state fermate nella notte a Taranto perché ritenute responsabili della sparatoria avvenuta sabato per le strade della città. L'agguato è costato la vita a Giuseppe Axo, 32enne pregiudicato, mentre due passanti sono stati feriti in maniera non grave. La vittima è stata raggiunta da 5 proiettili ed è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. I due feriti, in modo lieve, si trovavano casualmente sulla linea di tiro dei killer.