Ucciso in casa a Foggia, un fermo

C'è un fermo per l'omicidio di Antonio Carafa, 86enne trovato senza vita il 14 febbraio nella sua abitazione di San Severo, in provincia di Foggia. L'uomo viveva da solo e l'allarme era stato lanciato dal figlio, preoccupato perché non riusciva a contattare il padre. Fatale, per Carafa, un violento colpo alla testa sferrato durante un tentativo di rapina.