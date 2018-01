Uccisa in agguato a Bitonto,Minniti: inaccettabile, urgente risposta

"E' inaccettabile che in Italia una persona perda la vita per essersi trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza indetto in seguito all'agguato a Bitonto (Bari) in cui è rimasta uccisa un'anziana. "Che poi non erano il posto sbagliato e il momento sbagliato, questo rende ancora più urgente una risposta", ha aggiunto Minniti.