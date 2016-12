Uccide moglie, morto in ospedale

E' morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce Sergio Pagano, l'operaio 45enne che nel pomeriggio aveva ucciso in strada a Squinzano la moglie, da cui si era separato, con un colpo di pistola e poi si era sparato alla testa. L'uomo era arrivato in ospedale in condizioni disperate.