Troppi addebiti, pensione 0 euro

Nonostante una pensione lorda di 800 euro e 35 centesimi, l'importo erogato a un pensionato brindisino di 77 anni, Silvio Simmini, è stato pari a zero. L'uomo ha infatti scoperto di non avere diritto ad alcun pagamento ad agosto a causa di una serie di addebiti condensati nello stesso mese. "Ora non so come pagare le bollette. Ho anche a casa una figlia disoccupata. Vogliono che finisca a mangiare alla Caritas?", ha detto.