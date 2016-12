Trani, rissa a colpi di pistola

Una discussione per futili motivi è degenerata la scorsa notte a Trani, nelle strade del centro storico, in una rissa durante la quale una persona ha esploso anche un colpo di arma da fuoco, creando il panico tra la folla ma senza provocare feriti. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno indagando sull'episodio. Le persone coinvolte nella rissa sono state medicate dal personale del 118 per ferite lievi.