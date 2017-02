Trani, inchiesta su caporalato in Puglia: arrestate 6 persone

Blitz della polizia di Bari, in collaborazione con la guardia di finanza, nell'ambito di un'inchiesta sul capolarato in Puglia. Sono finite in manette sei persone. Le indagini erano state avviate all'indomani della morte della bracciante agricola Paola Clemente, avvenuto nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015.