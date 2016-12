14:17 - "Ci sono 98 persone di cui non si hanno notizie". Il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, lo ha detto a proposito del tragico incidente della Norman Atlantic, precisando che soltanto 80 naufraghi sono arrivati in Grecia nelle ultime ore su un elicottero e su un mercantile. Non si sa nulla invece della sorte di un secondo mercantile intervenuto per i soccorsi e di cui si sono poi perse le tracce.